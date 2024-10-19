Ученые из Китая обнаружили таинственный вирус, передающийся от клещей

Недавние исследования китайских ученых выявили новый вирус, который передается через укусы клещей. Как сообщает «Московский комсомолец», вирус был обнаружен в болотных угодьях и впервые зафиксирован в 2019 году, но привлек внимание исследователей после госпитализации пациента с тяжелыми симптомами во Внутренней Монголии.

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Генетический анализ показал, что новый патоген имеет родство с вирусом конго-крымской геморрагической лихорадки. В ходе дальнейших исследований вирус был обнаружен у 17 пациентов на северо-востоке Китая, что указывает на его распространенность в этом регионе.

Экологические исследования также продемонстрировали, что овцы, свиньи и лошади могут быть заражены, предполагая возможную роль домашних животных в распространении инфекции. Однако диагностика заболеваний, вызванных укусами клещей, остается сложной задачей из-за схожести симптомов и отсутствия массовых эпидемий.

Современные методы генетического секвенирования облегчают идентификацию патогенов, но установление связи между укусом клеща и заболеванием по-прежнему требует дополнительных исследований. Ученые призывают к вниманию и осторожности в отношении укусов клещей, особенно в районах с высоким риском заражения.