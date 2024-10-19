Найдена связь между четвертой группой крови и развитием деменции

Новое исследование ученых из Гарвардского университета выявило уникальные особенности четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором, которая встречается у восьми процентов населения мира. Носители этой группы крови могут сталкиваться с повышенными рисками для здоровья.

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Один из главных выводов исследования заключается в том, что у людей с четвертой группой крови реже появляются дети, причем они все одного пола. Ученые также зафиксировали повышенный риск развития рака у женщин с этой группой крови.

Кроме того, специалисты из Университета Вермонта провели свои исследования, выявив негативные эффекты, связанные с четвертой группой крови. Результаты показали, что она влияет на структуру мозга, что приводит к снижению когнитивных функций, таких как память и мышление.

Согласно полученным результатам, у носителей редкой группы крови на 82 процента выше риск развития деменции и инсульта. Эксперты также отмечают, что у них может быть снижен иммунитет по сравнению с обладателями других групп крови, передает «Стерлеград».

Японские ученые обнаружили связь между группой крови и успехом в жизни. Согласно данным некоторых исследований, носители групп крови по-разному подвержены всевозможным удачам и неудачам.