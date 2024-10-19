Ученые нашли способ избежать летального исхода при опасном для пожилых вирусе

Анализ больших данных показал, что вакцина против РСВ обеспечивает приблизительно 80%-ю защиту пожилых людей от тяжелых заболеваний, госпитализации и летального исхода. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

© Газета.Ru

Респираторный синцитиальный вирус (РСВ) поражает нос, горло и легкие, вызывая тяжелые заболевания и множество летальных исходов среди пожилых людей во время сезонных эпидемий. В США до создания вакцины инфекция приводила к 60-160 тысячам госпитализаций и шести-десяти тысячам летальных исходов среди людей старше 65 лет.

В новом исследовании ученые использовали реальные данные пациентов. Они показали, что вакцинация на 80% снижает риск тяжелого заболевания, госпитализации и летального исхода.

Ученые считают, что предотвращение до 80% случаев госпитализаций может привести к крупной экономии для пациентов и системы здравоохранения. Сейчас в США ежегодные траты на связанные с РСВ госпитализации оцениваются в 1,2–5 миллиардов долларов.