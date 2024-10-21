Популярные методы лечения рака груди ускоряют старение людей

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое вмешательство и другие распространённые способы лечения рака груди ускоряют старение. Результаты этой работы опубликованы в журнале Национального института рака.

© Ferra.ru

Новое исследование показало, что маркеры клеточного старения, включая повреждение ДНК и воспаление, значительно увеличились у всех женщин, которые пережили рак груди. И это не зависело от типа его лечения.

Специалисты провели двухлетнее иссследование. Они отслеживали здоровье женщин до и после лечения рака груди. Сосредоточились учёные на клеточном старении — процессе, при котором клетки перестают делиться, но не умирают. Со временем такие клетки могут накапливаться и выделять вредные вещества, повреждающие здоровые клетки и способствующие старению.

© Maskot / Getty Images

Оказалось, что вне зависимости от типа терапии у женщин, которые пережили рак, наблюдались признаки повреждения ДНК и необычно быстрое старение иммунных клеток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.