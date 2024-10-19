Ученые раскрыли, как Wi-Fi влияет на здоровье человека

На сегодняшний момент опубликовано около 25 000 исследований по неионизирующему излучению, что предоставляет более полное понимание влияния Wi-Fi на здоровье по сравнению с большинством химических веществ, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

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В современном обществе растёт интерес к безопасности различных устройств, используемых повсеместно. Одним из актуальных вопросов является влияние Wi-Fi на здоровье человека. Британский комик Рассел Брэнд привлёк внимание к данной проблеме, продемонстрировав в своём видео "волшебный талисман", который, по его утверждению, охраняет от "негативной энергии" Wi-Fi-сигналов. Стоимость этого талисмана составляет 180 фунтов стерлингов, как сообщается в Daily Mail.

Wi-Fi, или Wireless Fidelity, представляет собой беспроводную технологию связи, позволяющую устройствам обмениваться информацией на расстоянии с использованием радиосигналов частотой от 2 до 5 гигагерц. Эти сигналы являются формой электромагнитного излучения, что вызывает беспокойство у некоторых людей.

Тем не менее, научное сообщество в целом считает Wi-Fi безопасным для здоровья. Главный довод в пользу этого утверждения заключается в том, что Wi-Fi относится к неионизирующему излучению, которое не может повредить клетки или ДНК. Это означает, что Wi-Fi физически не способен повысить риск раковых заболеваний.

Многочисленные исследования подтверждают безопасность Wi-Fi и других форм неионизирующего излучения. Например, в 2012 году Британское агентство по охране здоровья опубликовало отчёт, в котором не было найдено доказательств канцерогенности радиосигналов. Подобные выводы были сделаны в 2016 году Инженерным и Технологическим институтами.

Хотя отсутствуют доказательства вреда, некоторые страны вводят законодательные ограничения на уровень неионизирующего излучения. Например, в Канаде установлены предельные значения в 50 раз ниже пороговых, потенциально неблагоприятных для здоровья.