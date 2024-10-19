Названы лучшие ферментированные продукты для здоровья мозга

Кэтрин Брукинг, магистр наук, дипломированный диетолог из Нью-Йорка, отмечает, что кишечник и мозг связаны и влияют друг на друга. Это значит, что пища, которую мы едим, может воздействовать на наши мысли, эмоции, поведение.

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Йогурт. Этот продукт универсален. Также он содержит пробиотики (полезные бактерии), поддерживающие здоровый микробиом кишечника. Йогурт участвует в выработке нейротрансмиттеров, уменьшает воспаление, даёт необходимые организму питательные вещества.

Кимчи. Оно не только вкусное, но и является источником пробиотиков. Исследования демонстрируют, что определённые полезные бактерии в кимчи улучшают когнитивные функции, могут снижать риск возникновения деменции и болезни Альцгеймера. Кроме пробиотиков, в этом блюде много витамина К, поддерживающего остроту ума, и антиоксидантов.

Комбуча. Этот напиток помогает сбалансировать микробиом и увеличивает разнообразие полезных для здоровья бактерий. Также комбуча богата полифенолами, снижающими уровень окислительного стресса, предотвращающими развитие заболеваний.

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Мисо. Эта пикантная паста содержит пробиотики, которые стимулируют работу мозга. Исследования показали, что ежедневное употребление соевых продуктов (в том числе мисо) связано с более низким риском снижения когнитивных способностей и улучшением когнитивных показателей.

Темпе. В этой пище есть ацетилхолин, который благотворно влияет на работу памяти.

Кефир. Участники одного исследования, употребляющие 1 чашку кефира ежедневно в течение четырех недель, продемонстрировали улучшение реляционной памяти. Она представляет собой способность запоминать и связывать информацию о людях, местах, событиях и объектах. Также у этих людей был повышенный уровень лактобактерий в кишечнике.

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