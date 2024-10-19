Российские ученые нашли метод блокировки непереносимости глютена

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) при помощи нейросети разработали прототип лекарства от непереносимости глютена (целиакии). Им удалось получить 3D-модель фермента, который играет главную роль в возникновении заболевания, а также создать библиотеку потенциальных блокаторов (ингибиторов) этого фермента, сообщают argumenti.ru.

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Целиакия возникает из-за трансглутаминаза (tTG), биологического катализатора, который может существовать в открытой и закрытой форме, в зависимости от условий. Открытая форма задействована в модификации пептидов глютена, что приводит к воспалительной реакции.

В настоящий момент можно приобрести препараты, которые косвенно влияют на активность tTG, а специализированные блокаторы широко не распространены на рынке лекарств. При этом перспектива есть у прототипов – необратимых ингибиторов tTG на основе пептидомиметиков. Один из таких препаратов прошел клинические испытания для лечения целиакии – была отмечена его безопасность.

Согласно данным ВОЗ, целиакией страдают 75 млн человек по всему миру, это около 1% населения. Один из авторов научной статьи, посвященной разработке МФТИ, тоже является носителем этой болезни.

Ранее российские ученые разработали и начали применять нейросеть, способную создавать 3D-модель почки. Технология помогает хирургам планировать сложные операции по удалению злокачественной опухоли.