Ученые нашли токсичные химикаты в бутилированной воде по всему миру

Международная группа ученых из Бирмингемского университета в Великобритании и Южного научно-технологического университета в Китае нашла перфторалкильные соединения (ПФАС) в водопроводной и бутилированной воде в разных странах мира. Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Water.

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ПФАС широко применяются в промышленности, пенах для пожаротушения и при производстве потребительских товаров из-за их водоотталкивающих и пятноотталкивающих свойств. ПФАС почти не разлагаются в естественных условиях, из-за чего их называют «вечными химикатами».

Известно, что эти соединения вызывают неблагоприятные последствия для здоровья, такие как ослабление иммунного ответа на вакцинацию, нарушение функции печени, снижение веса новорожденных и повышенный риск развития некоторых видов рака.

В новой работе команда проанализировала пробы воды 87 брендов из 15 стран мира и нашла перфтороктановую кислоту (ПФОА) и перфтороктановый сульфонат (ПФОС) более чем в 99% образцов бутилированной воды.

Исследование показало, что такие меры, как кипячение и/или фильтрация активированным углем (обычно с использованием фильтра-кувшина), могут существенно снизить концентрацию ПФАС в питьевой воде, при этом степень удаления составляет от 50% до 90% в зависимости от типа соединений и типа очистки.