Новая методика ускорит изучение генетики болезней

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новую методику под названием Droplet Hi-C, позволяющую быстро определять организацию хроматина, то есть расположение генетического материала в клетках. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

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Организация хроматина влияет на активацию генов и, следовательно, на функционирование клеток. Droplet Hi-C не только быстрее существующих методов, но и более доступен, что облегчит изучение влияния генов на развитие сложных заболеваний, таких как рак и неврологические расстройства.

Уже была применена новая техника для исследования хроматиновой организации в клетках мозга мышей и в опухолях человека. В долгосрочной перспективе Droplet Hi-C может способствовать открытию новых мишеней для лекарств и объяснить, как рак развивается и сопротивляется лечению. Методика также может быть использована в клинической практике для получения персонализированных данных о прогрессировании заболеваний и вариантах лечения.