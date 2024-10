Обнаружена новая роль белка в борьбе со старением

Ученые Университета Макмастера выявили ранее неизвестную защитную функцию белка, которая может открыть новые пути для лечения заболеваний, связанных со старением, и способствовать более здоровому старению.

Группа ученых обнаружила, что класс защитных белков, известных как MANF, играет важную роль в поддержании эффективной работы клеток. Эти результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По мере старения способность клеток поддерживать гомеостаз ухудшается, что приводит к неправильному созданию белков и их накоплению, связанному с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Белок MANF помогает клеткам справляться с стрессом и разрушать накопившиеся белковые агрегаты, поддерживая здоровье клеток.

Исследование, проведенное на прозрачных червях C. elegans, показало, что MANF активирует естественные процессы очистки клеток. Увеличение уровня MANF может стать основой для разработки новых терапий, направленных на борьбу с возрастными заболеваниями. Ученые надеются, что понимание функций MANF поможет улучшить процессы старения и сделать их более эффективными.