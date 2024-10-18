Ученые ускорили создание лекарств с помощью молекулярной «кройки и шитья»

Ученые из Университета Данди разработали новый метод молекулярной «кройки и шитья», который ускорит создание лекарств от болезней, таких как рак. Этот подход позволяет удалять ненужные части белков, а затем соединять оставшиеся, что делает исследование белков более эффективным.

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Исследование, опубликованное в Nature Communications, открыло новый инструмент для разработки лекарств. Молекулы, известные как «разрушители белков», могут полностью устранять белки, вызывающие заболевания. В отличие от традиционных лекарств, которые блокируют работу белков, разрушители связывают их с важным белком клеточной системы переработки — E3 лигазой. Этот процесс приводит к разрушению вредного белка внутри клетки.

Сейчас большинство таких лекарств используют один тип лигазы — Cereblon (CRBN). Однако разработка более безопасных и эффективных молекул была медленной.

Команда ученых разработала новую версию белка под названием «CRBN-midi». Эта версия белка более растворима и удобна для исследований, сохраняя свои биологические свойства. Новая методика уже активно используется учеными по всему миру для разработки лекарств, которые помогут в лечении тяжелейших заболеваний.