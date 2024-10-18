Отвечающие за старение мышц гены выявили ученые

Ученые из Ноттингемского университета Трент, в сотрудничестве с Каролинским институтом и Университетом Англии Рускин, выявили ранее неизвестные гены, играющие ключевую роль в процессе старения мышц. Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, могут помочь замедлить влияние старения на организм.

© Ferra.ru

Старение мышц — это естественный процесс, который приводит к потере мышечной массы, силы и выносливости, повышая риск падений и физической инвалидности. Исследование предлагает новый взгляд на гены и механизмы, связанные со старением мышц, а также может способствовать разработке новых терапий для лечения саркопении — усиленной потери мышечной массы у пожилых людей.

Для анализа были использованы данные о выражении генов у молодых (21−43 года) и пожилых (63−79 лет) людей. Применяя искусственный интеллект, исследователи выявили 200 ключевых генов, влияющих на старение и физические нагрузки. В частности, был выделен ген USP54, который активно выражается у пожилых людей и, вероятно, играет важную роль в старении мышц.