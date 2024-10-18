Учёные рассказали, чем опасен для организма человека недостаток витамина В1
Витамин В1 также известен как тиамин. Получить мы его можем только из продуктов питания или пищевых добавок. Например, из лосося, бобовых и коричневого риса.
Дефицит витамина В1 в человеческом организме может привести к серьёзным нарушениям в работе сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, инвалидности и даже смерти. При этом иногда нехватка этого витамина развивается как побочный эффект приёма некоторых лекарств.
Учёные в EMBL Hamburg и CSSB вместе с сотрудниками в VIB-VUB Center for Structural Biology выяснили, как витамин B1 перемещается в нашем организме. Для этого использовались биофизические методы и структурная биология. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.
Команда специалистов изучила SLC19A3 — транспортёр, который необходим для доставки витамина B1 через стенку кишечника и гематоэнцефалический барьер (изолирует мозг от токсинов, способных попасть из кровотока).
Также эксперты создали версию транспортёра SLC19A3, которая несёт мутацию, вызывающую тяжёлое заболевание мозга — BTBGD.
Учёные в ходе исследования определили семь новых лекарств, которые блокируют транспортёр B1 «в пробирке». Среди них — несколько антидепрессантов, противопаразитарный гидроксихлорохин и три противораковых препарата.
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