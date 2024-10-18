Назван трюк для сжигания большего количества калорий во время тренировок

Ученые Миланского университета назвали трюк для сжигания большего количества калорий во время тренировок. Об этом сообщается на сайте учреждения.

© Lenta.ru

Ученые провели исследование, которое показало, что подъем или ходьба с интервалами от 10 до 30 секунд требуют на 60 процентов больше кислорода, чем преодоление того же расстояния без остановки. Таким образом, трюк заключается в том, что человек сжигает больше калорий во время более коротких, а не длинных периодов активности.

Новые данные говорят, что короткие периоды физической активности могут значительно улучшить общее состояние здоровья и самочувствие, в отличие от длинных. Отмечается, что заниматься умеренной или интенсивной физической активностью следует каждый день в течение всего лишь 22 минут.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.