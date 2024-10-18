Назван трюк для сжигания большего количества калорий во время тренировок
Ученые Миланского университета назвали трюк для сжигания большего количества калорий во время тренировок. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Ученые провели исследование, которое показало, что подъем или ходьба с интервалами от 10 до 30 секунд требуют на 60 процентов больше кислорода, чем преодоление того же расстояния без остановки. Таким образом, трюк заключается в том, что человек сжигает больше калорий во время более коротких, а не длинных периодов активности.
Новые данные говорят, что короткие периоды физической активности могут значительно улучшить общее состояние здоровья и самочувствие, в отличие от длинных. Отмечается, что заниматься умеренной или интенсивной физической активностью следует каждый день в течение всего лишь 22 минут.
Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.