В России заявили о бурном росте сферы биотехнологий

Биотехнологии в России переживают период активного роста, охватывая самые разные отрасли — сельское хозяйство, пищевую промышленность, фармацевтику, медицину, энергетику и другие. Об этом в беседе с RT заявил исполняющий обязанности директора Института биотехнологии и глобального здоровья Университета РОСБИОТЕХ, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Дмитрий Куликов.

«Можно сказать больше: биотехнологии сегодня практически везде, и мы ежедневно сталкиваемся с ними даже в обычной жизни: это и продукты, которые мы едим, и лекарства, и косметика, и упаковка, и многое другое», — сказал Куликов.

Он добавил, что несмотря на бурное развитие, перспективы в этом направлении остаются широкими — это генная инженерия, разработка различных материалов, решение экологических проблем, а также развитие «зеленой» экономики.

В октябре стало известно, что российские микроконтроллеры «МИК 32 Амур» успешно прошли тестирование на отечественной платформе моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee.

Разработчиком является Микрон (ГК «Элемент», Москва). Их смогут применять в современной электронной технике в качестве системы управления отдельными блоками и устройствами, например, телефоном, компьютером. В промышленности микроконтроллеры применяют в работе конвейеров, роботов. Помимо этого, с их помощью можно управлять машинами, самолетами, поездами и так далее.

Ранее в России создали базу данных популяционных частот генетических вариантов населения.