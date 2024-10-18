Топ-10 медицинских разработок, о которых вы не знали

Западные СМИ часто любят изображать Россию страной с медведями на улицах и вечно хмурыми людьми в лаптях, а между тем наши учёные создают технологии будущего, которые способны изменить мир. Вот вам свежий пример — топ-10 самых впечатляющих медицинских изобретений по версии Роспатента.

© Ferra.ru

В мире высоких технологий мы привыкли слышать об успехах американцев или китайцев, ну или «израильской медицины»...

Но мало кто знает, что в российских лабораториях создают не только новое оружие или космические ракеты, наша наука развивается во всех направлениях. Одним из ярких примеров тому служит медицина.

Протезы и навигация

Лишиться ноги — страшная трагедия, которая может сломать жизнь любого человека, но компания «РПК» создала для протезирования коленный модуль нового поколения KINEZ-1.

Благодаря пневматическому амортизатору, движения становятся плавными, а микропроцессор, который отслеживает ходьбу, передает данные в мобильное приложение. С помощью этого приложения пользователь может регулировать скорость ходьбы, длину шага и другие параметры.

В будущем люди с ограниченными возможностями смогут не только ходить, но и вести активный образ жизни.

Кстати, модуль полностью изготавливается в России, и 95% комплектующих также отечественные.

© РПК

А как насчёт того, чтобы видеть ушами? Учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В.И. Ленина создали гаджет, который поможет незрячим людям свободно ходить по улицам.

Датчики сканируют окружающую обстановку и передают информацию пользователю с помощью различных звуковых сигналов, которые позволяют «услышать» расположение предметов.

Это позволяет ориентироваться в пространстве и не бояться во что-нибудь врезаться.

Сейчас прототип улучшают, чтобы адаптировать его под каждого человека — ведь рост у нас у всех разный, и уши высокого человека находятся от объектов дальше, чем у низкого (просто-напросто звук до высокого человека будет идти дольше).

© ЛЭТИ

На страже здоровья

Грипп — коварный враг, который каждый год мутирует, порождая новые штаммы. Чтобы эффективно бороться с этим вирусом, важно не только создавать новые вакцины, но и уметь точно диагностировать конкретный штамм.

Именно эту задачу и решили учёные из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Они разработали тест-систему, которая позволяет определять не просто наличие вируса гриппа, а его специфическую активность. А это значит, что врачи смогут подбирать вакцины гораздо точнее, поэтому и риск осложнений будет ниже, а эффективность лечения — выше.

Не остаются в стороне и онкологи: учёные из Национального исследовательского Томского политехнического университета создали «умное» лекарство от рака, которое работает в паре с радиоактивным лютецием. В чём фишка? Это соединение проникает в организм и атакует только раковые клетки, а здоровые ткани не трогает.

Таким образом, снижается токсичность и риск побочных эффектов, а эффективность лечения значительно повышается.

© РИА Томск. Павел Стефанский

Из глубин моря и недр лабораторий

Кто бы мог подумать, что морские ежи — это не только вкусно, но и полезно для кожи? Вот и учёные из Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН обратили внимание на эхинохром А — пигмент, который содержится в иглах этих морских тварей.

Оказалось, что эхинохром А обладает мощными антиоксидантными свойствами и препятствует разрушению коллагена, защищает кожу от ультрафиолетового излучения и стимулирует процессы регенерации. На основе этого открытия был разработан уникальный крем, который замедляет старение кожи.

В общем, хотите быть вечно молодыми? Ешьте морских ежей (а лучше обмазывайтесь кремом на их основе).

© ferra.ru

А в это время в лабораториях Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России учёные трудятся над тем, чтобы победить лейкоз. Там был разработан перспективный метод диагностики и лечения острого лейкоза, который основан на анализе РНК (в крови методом ПЦР определяют уровень экспрессии отдельных РНК).

Эта технология позволяет не только выявить болезнь на ранней стадии, но и подобрать индивидуальную схему лечения, которая учитывает особенности организма каждого больного.

Для диабетиков и младенцев

Миллионы людей по всему миру страдают от диабета и вынуждены регулярно проверять уровень сахара в крови. Учёные из Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН предложили интересное решение: глюкометр, который работает не с кровью, а с потом.

Секрет в уникальных свойствах графена, который способен уловить даже мельчайшие частицы глюкозы. Быстро, удобно, и безболезненно!

© ferra.ru

Биотин — важный витамин, который необходим для нормального роста и развития детей. Его недостаток не приводит ни к чему хорошему: у детей замедляется рост, снижается масса тела, нарушается иммунитет, происходит всякое со зрением и слухом...

Но давать его малышам нужно в правильной дозировке, а на сегодняшний день вообще нет ни одного состава, который бы содержал лечебную дозу биотина и который можно было бы давать детям с одного года жизни.

Вот учёные из компании «Промикс» и разработали уникальную формулу биотина, которая легко усваивается детским организмом. Новый препарат хорошо растворяется в жидкостях, поэтому его можно легко добавлять в прикорм и заменители грудного молока.

© ferra.ru

Регенерация и нейрохирургия

Еще одно перспективное направление в современном здравоохранении — это регенеративная медицина. Учёные из компании «Ангиолайф» разработали биотех-препарат на основе ДНК, который стимулирует рост новых кровеносных сосудов и восстанавливает нормальное кровообращение.

Это настоящий прорыв в лечении ишемии — состояния, при котором нарушается кровоснабжение органов и тканей, что может привести к инфаркту или инсульту. Почему это прорыв? Да просто сейчас с ишемией борются или с помощью операций, или медикаментов, которые не устраняют причину болезни и не восстанавливют поражённые ткани.

А новый препарат уже прошел клинические испытания и показал впечатляющие результаты.

© ferra.ru

И, наконец, о достижениях российских нейрохирургов. Нейрохирургия всегда считалась одной из самых сложных областей медицины: операции на головном мозге требуют от хирургов невероятной точности. Раньше для обозначения границ операции использовались специальные фиксаторы, которые занимали много места и мешали работе.

В Национальном исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко внедрена технология, которая позволяет проводить сложные операции на головном мозге с минимальным риском для пациента.

Учёные разработали инструменты с особыми метками, и теперь хирурги могут «видеть» мозг в трёхмерном изображении, что сильно повышает точность операции (и позволяет не зацепить ненужное).

© Роспатент

Все представленные медицинские разработки достойны уважения, ведь их авторы хотят сделать жизнь людей лучше: помочь справиться с недугами, уберечь от возможных болезней. Отобранные Роспатентом изобретения отвечают политике государства в вопросе здоровьесбережения населения и вызовам времени, все они прогрессивны и уникальны

Как видите, наши учёные не сидят сложа руки: несмотря на сложности с финансированием и негативный информационный фон, они продолжают творить, изобретать, открывать.

Этот список из десяти изобретений — наглядное тому подтверждение.

И это внушает уверенность, что нас ждёт еще много невероятных открытий в самых разных областях, в том числе в медицине.