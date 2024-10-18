Древняя ДНК пояснила любовь к сладкому

Если вы корите себя за любовь к сладкому — не спешите заниматься самобичеванием: виной тому может быть древняя ДНК. Ген, отвечающий за расщепление сложных углеводов, появился гораздо раньше, нежели было принято считать, и мог сыграть ключевую роль в развитии цивилизации.

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Пищеварение, как известно, начинается прямо в ротовой полости. Слюна содержит амилазу, разделяющую крахмал на простые углеводы. Ее выработку связывали с появлением сельского хозяйства: когда люди стали есть хлеб и другую крахмалистую пищу — эволюция в ответ создала нужные ферменты.

Совместное исследование Университета Буффало и Лаборатории Джексона (США), опубликованное в Science, установило, что слюнная амилаза появилась в арсенале пищеварительных ферментов человека более 800 тысяч лет назад — задолго до появления сельского хозяйства, подготовив, таким образом, пищеварение к изменениям рациона.

Ученые исследовали геномы 68 древних людей, включая образец возрастом 45 тысяч лет из Сибири, с использованием технологически более продвинутых методов, чем применявшиеся до сих пор, и обнаружили, что они имели от четырех до восьми копий отвечающего за синтез амилазы гена AMY1. То есть первоначальная мутация, которая могла быть случайной, стала закрепляться в ходе естественного отбора.

Более того, копии этого гена нашли даже у неандертальцев и денисовцев.

«Это говорит о том, что ген AMY1 мог впервые дуплицироваться более 800 тысяч лет назад, задолго до отделения людей от неандертальцев и гораздо раньше, чем считалось прежде», — пояснил один из ведущих авторов исследования Квондо Ким.

Ученые заметили и обратную корреляцию — изменение рациона способствовало дупликации, то есть размножению копий AMY1. У европейских фермеров за последние 4000 лет наблюдался явный всплеск среднего числа копий «сладкого» гена по сравнению с древними охотниками-собирателями. Кроме того, у домашних животных, таких как свиньи и собаки, больше копий этого гена, чем у диких с их небогатой крахмалистой пищей диетой.

Полученные результаты совпадают с исследованием, недавно проведенным специалистами Калифорнийского университета в Беркли, согласно которому за последние 12 тысяч лет среднее число копий AMY1 у европейцев выросло с четырех до семи.