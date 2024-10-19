Найден способ улучшить прочность костных имплантов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) узнали причины разрушения имплантов для замещения и восстановления костной ткани — скаффолдов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Скаффолды представляют собой пористый каркас для замещения и восстановления дефектов костной ткани. Тем не менее, этот вид имплантов может трескаться и ломаться из-за ежедневных нагрузок, мешая заживлению.

Ученые Пермского Политеха рассмотрели четыре вида костных имплантов с разными типами структуры, а также их реакцию на разные типы воздействий.

Растягивающую и сжимающую нагрузку для каждого образца специалисты моделировали внутри специального программного обеспечения, которое воссоздает условия реального эксперимента.

«Мы проанализировали модели различных типов структур скаффолдов, созданных на основе наиболее часто используемых ячеек, и выяснили, что при прочих равных геометрических характеристиках процесс разрушения сильно зависит от строения пористой структуры», — уточнил заведующий научно-исследовательской лабораторией «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ Михаил Ташкинов.

Выводы исследователей позволят усовершенствовать микроструктуру скаффолдов, минимизировав риск повреждения при нагрузках.

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