Найдены молекулы, способные к регуляции пищеварения

В клетках кишечника человека нашли молекулы-сенсоры для питательных веществ. Они могут регулировать пищеварение и аппетит, показало исследование, опубликованное в журнале Science.

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При поступлении пищи в кишечнике выделяются гормоны, важные для контроля аппетита. Один из самых известных примеров лекарств, имитирующих действие одного из этих гормонов — Оземпик.

Ученые долго пытались найти молекулы, которые отвечают за выделение кишечных гормонов. Воздействие на эти молекулы вместо самих гормонов помогло бы разработать эффективные лекарства против многих заболеваний. Однако в основном исследования проводились на мышах.

В новой работе ученые использовали органоиды человека. Эти мини-версии органов человека содержат те же типы клеток, что и оригинальный орган. Биологи выявили множество молекул, которые участвуют в выделении кишечных гормонов. Они показали, что при блокировании этих молекул прекращалось выделение гормонов. Это подтверждает важность обнаруженных молекул.

В будущем выявленные молекулы могут стать мишенями для альтернатив Оземпика и других лекарств против заболеваний обмена веществ и нарушений моторики кишечника. Врачи смогут повышать уровень нужных кишечных гормонов вместо имитации их действия.