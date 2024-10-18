Ученые нашли мутацию, повышающую шансы на рождение дочери

Ученые выявили мутацию, которая увеличивает вероятность рождения дочери. Она может объяснить, почему у некоторых пар рождаются только дочери. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (Proc. R. Soc. B).

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Каждый год рождается примерно одинаковое количество мальчиков и девочек. Но в отдельных семьях некоторые пары имеют четырех или более дочерей и ни одного сына, а в некоторых — только мальчиков и ни одной девочки. Ученые десятилетиями исследовали генетическую основу соотношения полов, но не нашли однозначной причины. Это заставило некоторых ученых думать, что на пол будущего ребенка не влияют мутации родителей.

«Но этот сценарий показался нам маловероятным, потому что почти все человеческие характеристики подвержены мутациям и генетическим изменениям», — отметили ученые.

Авторы новой работы предположили, что до этого не удавалось найти генетические мутации, так как обычно люди заводят мало детей. Для оценки истинного соотношения полов этого недостаточно.

Ученые решили использовать большую выборку — данные 500 тысяч британцев из биобанка. Они нашли мутацию, которая на 10% повышает шансы на рождение девочки по сравнению с мальчиком. Эта мутация расположена рядом с геном ADAMTS, который участвует в сперматогенезе и оплодотворении.

Результаты исследования имеют практическую значимость: после дополнительного изучения их можно будет использовать для получения сельскохозяйственных животных нужного пола.