Что нельзя делать при железодефицитной анемии

Пить кофе, зеленый или черный чай сразу после приема пищи при железодефицитной анемии, которую все чаще выявляют у людей, не стоит.

© unsplash

Это связано с дополнительными рисками для здоровья, так как снижается усваивание железа. Лучше выпивать тот же кофе за один час до приема пищи.

Оптимальное время для кофе и чая, если диагностирована железодефицитная анемия, - примерно через два-три часа после того, как вы поели, то есть, между приемами пищи. Такие выводы ученых приводит в своем Telegram-канале врач-диетолог Лиза Афинская.

Состояние, при котором снижается производство в организме гемоглобина, связано с нарушением работы иммунной системы. Если пустить проблему на самотек, то повышаются риски развития осложнений, которые могут повлиять на работу сердца. Так, развивается кислородное голодание клеток мышцы сердца. Из-за чего нарушается его сократительная функция.

Кроме того, если железо плохо усваивается, не стоит пить кофе и чай во время еды, отметила диетолог Лиза Афинская, ссылаясь на исследователей. А вот запивать пищу простой чистой водой - можно.