Что нельзя делать при железодефицитной анемии

Ученые выяснили, какая ошибка сразу после еды губит сердце
Пить кофе, зеленый или черный чай сразу после приема пищи при железодефицитной анемии, которую все чаще выявляют у людей, не стоит.
Это связано с дополнительными рисками для здоровья, так как снижается усваивание железа. Лучше выпивать тот же кофе за один час до приема пищи.
Оптимальное время для кофе и чая, если диагностирована железодефицитная анемия, - примерно через два-три часа после того, как вы поели, то есть, между приемами пищи. Такие выводы ученых приводит в своем Telegram-канале врач-диетолог Лиза Афинская.
Состояние, при котором снижается производство в организме гемоглобина, связано с нарушением работы иммунной системы. Если пустить проблему на самотек, то повышаются риски развития осложнений, которые могут повлиять на работу сердца. Так, развивается кислородное голодание клеток мышцы сердца. Из-за чего нарушается его сократительная функция.
Кроме того, если железо плохо усваивается, не стоит пить кофе и чай во время еды, отметила диетолог Лиза Афинская, ссылаясь на исследователей. А вот запивать пищу простой чистой водой - можно.
"Вода также поддерживает здоровую работу кишечника", - добавила специалист, уточнив, что это не препятствует активности ферментов и не разбавляет желудочный сок, якобы мешая пищеварению.