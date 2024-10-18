Ученые создали тромбоцитарный препарат растительного происхождения

В Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ) совершён прорыв в области профилактики тромбозов, сообщает «ТАСС».

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Учёными разработан и запатентован уникальный экстракт из травянистого растения нонеи, обладающий выраженными антикоагулянтными свойствами. Тромбообразование является одной из ведущих причин смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях, поэтому разработка представляет значительный интерес для медицины.

Согласно патентной документации, экстракт нонеи демонстрирует эффективность, сопоставимую с действием известных синтетических антикоагулянтов. Более того, препарат обладает дополнительными свойствами, такими как антибактериальная и противогрибковая активность.

В ходе экспериментального исследования, проведённого на 36 мышах, эффективность экстракта нонеи была сравнена с действием стандартного синтетического антикоагулянта. Результаты показали схожий уровень воздействия на процесс тромбообразования.

Данное открытие открывает новые перспективы в разработке безопасных и эффективных средств профилактики и лечения тромбозов. Дальнейшие исследования направлены на изучение возможного применения экстракта нонеи в клинической практике.

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