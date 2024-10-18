Как развитие синтетической биологии помогает в лечении тяжелых заболеваний

Развитие синтетической (инженерной) биологии подошло к этапу, когда ее достижения находят реальное применение в различных областях медицины. Это требует решения многих вопросов: обеспечения безопасности использования генных технологий, выработки и соблюдения этических норм и правил исследователями и медиками, создания прозрачного правового поля, которое обеспечило бы контроль за соблюдением прав пациентов. Все эти проблемы обсуждали участники круглого стола "Этические аспекты синтетической биологии", состоявшегося в рамках Всероссийской конференции с международным участием "Биохимия человека 2024".

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Синтетическая биология представляет собой многообещающую, активно развивающуюся область, обладающую большим потенциалом для решения глобальных проблем, в том числе и связанных со здоровьем.

«Это направление в науке появилось более 100 лет назад, особенно бурно оно развивается в последние десятилетия, и на современном этапе мы уже далеко ушли от примитивного копирования генов, научившись создавать абсолютно новые псевдоживые организмы с целью извлекать из них практическую пользу. Но можем ли мы "играть" в человека-Бога без ограничений? Где должны проходить "красные линии" и как их определить? Поскольку генно-инженерные технологии уже начинают активно применяться в разных областях медицины, необходимо выработать не только общее понимание, как они будут развиваться и использоваться в дальнейшем, но и выработать четкие правила и регуляции», - задала тон дискуссии заместитель декана ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума "Российской ассоциации содействия науке" Мария Воронцова.

Важно, чтобы результаты научных исследований и новые медтехнологии, созданные на их основе, были эффективны, оправданы с экономической точки зрения и встраивались в систему здравоохранения.

Инженерные технологии, биологическое конструирование, перенесенное в сферу воздействия на живую клетку, дают возможность изменять ее функции. Исследователи ориентированы на конкретный результат: "вмешавшись" в геном, можно получить определенный фенотип клетки с заданными свойствами, отметил в своем выступлении заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ "Курчатовский институт", руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев. Это открывает огромные возможности - например, в лечении наследственных, онкологических и других тяжелых заболеваний. Но, по мнению эксперта, подобные исследования необходимо контролировать.

«В нашей стране развивается несколько перспективных направлений в области синтетической биологии. Это, в частности, создание живых организмов с минимальным геномом. Представьте: мы убираем из генома все "лишнее", но оставляем все необходимое для нормального существования организма. Использование таких модифицированных микроорганизмов - бактерий, грибов - может значительно повысить экономическую эффективность биосинтеза необходимых человеку веществ. Причем раз создав такую платформу, затем ее можно применять для получения огромного количества самых разных полезных продуктов», - рассказал профессор кафедры молекулярной биологии биологического факультета МГУ Петр Каменский.

Второе не менее перспективное направление - синтез белков с новыми свойствами.

«На помощь приходят неканонические аминокислоты. В природе не так много аминокислот, которые служат строительным материалом для белков, их только около двух десятков. Если создать их синтетические аналоги, но с определенными, запрограммированными изменениями - в итоге можно получить новые виды белка с заранее заданными свойствами», - отметил Каменский.

Вопрос в том, каким образом регулировать подобные исследования. Сейчас границы дозволенного зачастую определяют сами ученые - это личная ответственность каждого исследователя, отметила Мария Воронцова.

«Но вопросы безопасности требуют, во-первых, чтобы каждый ученый с младых ногтей учился оценивать возможные риски при проведении того или иного исследования. А во-вторых, необходимо обеспечить гуманитарное сопровождение таких разработок. Мы сталкиваемся с тем, что в разных странах, различных научных школах складываются свои собственные этические нормы - в Китае, странах Европы, России они зачастую различаются. Поэтому остро встает вопрос формирования международных этических правил. Не хотелось бы попасть в шлейф чужой идеологии. Для этого нам нужна проактивная позиция - тогда можно отстаивать наши подходы и на международном уровне. Это как использование защитного троса для мойщика окон: если следуешь правилам безопасности, у тебя нет выбора - надевать его или нет», - считает Воронцова.

По мнению участников дискуссии, еще на стадии проектирования проведение будущих исследований должны оценивать этические комитеты - и выдавать свое заключение.

Не менее важны вопросы этики и соблюдения принципа "не навреди" и в области практического применения генных технологий. Об этом говорил заместитель директора по науке НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

«Сегодня бурно развиваются технологии с использованием мРНК - в частности, для создания противораковых вакцин. Такие работы проводятся в нашем центре. Мы изучаем опухоль конкретного пациента, получив результаты его анализов из клиники. На основании этих данных создаем препарат, который индивидуально воздействует на заболевание. Передаем этот препарат в клинику, где проводится лечение. Тут также возникают этические проблемы. Мы прикасаемся к геному пациента. Затем создаем лекарство конкретно под его индивидуальный случай, его заболевание. Встает вопрос об использовании данных генома конкретного человека. С одной стороны, это абсолютно индивидуальная история, с другой - такие процедуры, как всякий лечебный процесс, требуют стандартизации», - отметил Логунов.

При этом все эти проблемы реально преодолеть, и соответствующая работа по корректировке законодательства и созданию нормативной базы идет активно, подчеркнул Денис Логунов.