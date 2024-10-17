Ученые выявили ключевые области мозга, ответственные за внимание

Исследования, проведенные командой ученых из Центра нейробиологии Индийского института науки, раскрыли сложные механизмы внимания в человеческом мозге. Несмотря на наличие более 80 миллиардов нейронов, наш мозг может испытывать трудности с многозадачностью, особенно при выполнении непривычных действий одновременно.

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В рамках двух недавних исследований ученые выделили два основных компонента внимания: чувствительность и смещение. Чувствительность позволяет мозгу лучше обрабатывать информацию от объекта, на который мы обращаем внимание, в то время как смещение помогает фильтровать менее важную информацию.

В одном из исследований, опубликованном в журнале Nature Communications, было установлено, что правая задняя теменная кора (rPCC) регулирует смещение внимания. Исследование показало, что нарушение активности в этой области мозга снижает способность участников к смещению внимания.

Во втором исследовании, опубликованном в eLife, команда анализировала электрическую активность, связанную с чувствительностью и смещением, используя электроэнцефалограммы. Ученые обнаружили, что феномен «мигания внимания» в основном влияет на чувствительность, а не на смещение.

Ученые подчеркивают, что понимание этих механизмов может помочь в более целенаправленном лечении расстройств внимания, избегая рискованных препаратов, которые воздействуют на весь организм.