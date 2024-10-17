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ИИ научили выявлять рак кожи

Учёные из Восточной Англии разработали инновационную модель искусственного интеллекта (ИИ), способную проверять наличие рака кожи. Исследование, проведённое группой из Университета Англии Рускин, Check4Cancer, Университета Эссекса и больницы Адденбрука, показало, что новая ИИ-модель превосходит существующие методы диагностики.

Найден новый способ выявлять рак кожи
© unsplash

Для обучения модели использовались данные 53 601 кожного образования от 25 105 пациентов. Исследователи применили методы машинного обучения и теорию комбинаций для выделения 22 клинических признаков, наиболее значимых для оценки подозрительности кожного поражения. К таким признакам относятся изменения в размере, цвете или форме образования, его воспаленность, а также цвет волос в 15 лет.

В результате была создана новая система оценки риска C4C, продемонстрировавшая точность 69%, что значительно выше, чем у предыдущих методов, таких как 7PCL (62%) и Williams score (60%).

Профессор Гордон Уишарт отметил, что новая модель, комбинирующая риск-оценку с изображениями кожных образований, может сократить количество направлений на биопсию, снизить время ожидания диагностики рака кожи и улучшить результаты лечения. Ожидается, что модель получит одобрение регулирующих органов в 2025 году.

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