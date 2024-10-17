Найден новый способ выявлять рак кожи

Учёные из Восточной Англии разработали инновационную модель искусственного интеллекта (ИИ), способную проверять наличие рака кожи. Исследование, проведённое группой из Университета Англии Рускин, Check4Cancer, Университета Эссекса и больницы Адденбрука, показало, что новая ИИ-модель превосходит существующие методы диагностики.

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Для обучения модели использовались данные 53 601 кожного образования от 25 105 пациентов. Исследователи применили методы машинного обучения и теорию комбинаций для выделения 22 клинических признаков, наиболее значимых для оценки подозрительности кожного поражения. К таким признакам относятся изменения в размере, цвете или форме образования, его воспаленность, а также цвет волос в 15 лет.

В результате была создана новая система оценки риска C4C, продемонстрировавшая точность 69%, что значительно выше, чем у предыдущих методов, таких как 7PCL (62%) и Williams score (60%).

Профессор Гордон Уишарт отметил, что новая модель, комбинирующая риск-оценку с изображениями кожных образований, может сократить количество направлений на биопсию, снизить время ожидания диагностики рака кожи и улучшить результаты лечения. Ожидается, что модель получит одобрение регулирующих органов в 2025 году.