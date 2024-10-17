Ученые разработали «мини-мозги» для изучения черепно-мозговых травм

Научная команда Брауновского университета, возглавляемая Дианой Хоффман-Ким, разработала модель «мини-мозгов» — трехмерных клеточных культур, позволяющих изучать различные аспекты мозговых травм. Недавно они использовали эту технологию для исследования последствий травм от сжатия.

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Травмы от сжатия могут возникать в результате инсульта, опухолей или травм, например, при автомобильных авариях. Такие травмы могут привести к хроническому воспалению и гибели клеток мозга, если их не лечить. Изучить эти повреждения в лабораторных условиях непросто, так как последствия могут проявляться через продолжительное время.

Ученые применили центрифугу для создания необходимого давления на мини-мозги. Опыт показал, что минимальная скорость вращения необходима для значительного повреждения клеток, а количество повреждений увеличивалось с течением времени.

Полученные данные позволяют более точно оценивать уровень повреждений клеток и их развитие, что имеет важное значение для понимания предотвращения, диагностики и лечения травм от сжатия. Команда надеется, что их работа поможет в будущем разрабатывать методы оценки травм у пациентов, включая анализ крови на наличие связанных с травмой белков.