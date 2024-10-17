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Нижегородские ученые рассказали, как изучают процессы старения человека

В 2025 году в России стартует новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его задача – увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 81 года. Сейчас этот показатель в среднем по стране составляет 73 года.

Ученые рассказали, как изучают процессы старения человека
© РИА Новости

В реализацию проекта включился Университет Лобачевского, который организовал масштабные исследования здоровья у 200 испытуемых. У них проверят состояние сердечно-сосудистой системы, показатели крови, работоспособность мозга. Результаты таких «проверок здоровья» покажут, соответствует ли пациент профилю здорового человека в своей возрастной норме, и в будущем помогут сформулировать методику обнаружения и лечения заболеваний на ранних этапах.

Подробнее об исследованиях нижегородских ученых рассказываем в рамках нового выпуска проекта Homo Sapiens нижегородский.

Наука