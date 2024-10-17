Ученые выяснили, как мозг запоминает дни

Сохраняя события дня в памяти, мозг делит их на главы, как книгу, выяснили ученые Колумбийского университета. По какому принципу происходит эта сегментация, они объяснили в исследовании, вышедшем Current Biology.

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На первый взгляд, все просто: человек приходит в ресторан — в его памяти начинается мысленная запись в новый файл; возвращается домой — открывается следующий и т. д. Авторы нового исследования предположили, что более значительную, чем внешние стимулы, роль в разбиении воспоминаний на главы играют внутренние сценарии на основе прошлого опыта.

Для проверки своей гипотезы ученые давали 415 добровольцам прослушивать набор из 16 аудиорассказов длительностью не более 3-4 минут о четырех типичных социальных ситуациях (расставание, предложение, деловая сделка и милая встреча), происходящих в одном из четырех мест (ресторан, аэропорт, продуктовый магазин и лекционный зал).

Участников исследования просили акцентировать внимание на определенной детали повествования. Так, в истории о предложении руки и сердца в ресторане их могли попросить сосредоточиться на самом предложении или на заказе еды. Затем нужно было нажимать кнопку, когда, по их мнению, кардинально менялся сюжет. При этом регистрировалась активность префронтальной коры при помощи МРТ-сканирования.

Оказалось, что в зависимости от того, на каких обстоятельствах истории сосредоточен слушатель, его мозг по-разному фрагментирует информацию. Мозг корректирует методы организации информации на основе того, что мы считаем наиболее значимым в данный момент.

Исследователи попросили также испытуемых поделиться впечатлениями об услышанном. Эти данные еще предстоит проанализировать, в том числе математическими методами, чтобы понять организацию долговременной памяти.