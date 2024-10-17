Черепно-мозговые травмы предложили лечить красным светом

Ученые из Бирмингемского университета (Великобритания) установили, что терапия ближним инфракрасным светом помогает ускорить восстановление после легкой черепно-мозговой травмы, снижая воспаление и улучшая когнитивные способности. Результаты исследования опубликованы в журнале Bioengineering & Translational Medicine (ВТМ).

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Ученые проследили, как использование двух длин волн ближнего инфракрасного света (660 нм и 810 нм) может помочь в восстановлении после черепно-мозговой травмы. Исследование проводилось на группе добровольцев, которые в течение трех дней после травмы проходили двухминутные сеансы облучения. Вторая группа испытуемых выступала в качестве контрольной и не получала светотерапию.

Результаты показали, что у участников, подвергшихся инфракрасному воздействию, наблюдалось значительное снижение активности воспалительных клеток мозга (астроцитов и микроглии), а также уменьшение биохимических маркеров клеточной гибели (апоптоза). Через четыре недели отмечались значительные улучшения в тестах на равновесие и когнитивные функции, что подтверждает эффективность метода.

Терапия с длиной волны 810 нм дала наилучшие результаты, что также подтверждается предыдущими исследованиями, показывающими, что инфракрасный свет способствует восстановлению нервных клеток и их выживаемости при повреждениях спинного мозга.