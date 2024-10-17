Ученые разработали новый метод обнаружения инфаркта

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали новый лазерный тест, который позволяет диагностировать инфаркт миокарда всего за 5−7 минут. Это решение может стать важным инструментом для экстренных служб и даже для домашнего использования, так как при инфаркте каждая секунда на счету.

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По словам ведущего автора исследования Пэна Чжэня, инфаркт требуют немедленного медицинского вмешательства для улучшения исхода для пациентов. Однако ранняя диагностика часто бывает сложной, особенно вне клинической обстановки. Разработанный тест позволяет быстро и точно установить, есть ли у человека признаки сердечного приступа.

Текущие методы диагностики, такие как ЭКГ и анализ крови, требуют значительного времени, и результаты могут занять от часа до нескольких дней. Новый тест, основанный на биофотонике, использует лазерный свет для обнаружения биомаркеров в крови, что позволяет существенно ускорить процесс.

Ключевым элементом новшества является микрочип с наноструктурированной поверхностью, который усиливает сигналы при анализе с помощью рамановской спектроскопии. Это позволяет обнаруживать биомаркеры инфаркта даже в минимальных концентрациях.

Следующим шагом для команды будет уточнение теста и проведение более крупных клинических испытаний.