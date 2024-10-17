Ученые разработали новый метод обнаружения инфаркта

Новый лазерный тест обнаружит первые признаки инфаркта за считанные минуты
Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали новый лазерный тест, который позволяет диагностировать инфаркт миокарда всего за 5−7 минут. Это решение может стать важным инструментом для экстренных служб и даже для домашнего использования, так как при инфаркте каждая секунда на счету.
По словам ведущего автора исследования Пэна Чжэня, инфаркт требуют немедленного медицинского вмешательства для улучшения исхода для пациентов. Однако ранняя диагностика часто бывает сложной, особенно вне клинической обстановки. Разработанный тест позволяет быстро и точно установить, есть ли у человека признаки сердечного приступа.
Текущие методы диагностики, такие как ЭКГ и анализ крови, требуют значительного времени, и результаты могут занять от часа до нескольких дней. Новый тест, основанный на биофотонике, использует лазерный свет для обнаружения биомаркеров в крови, что позволяет существенно ускорить процесс.
Ключевым элементом новшества является микрочип с наноструктурированной поверхностью, который усиливает сигналы при анализе с помощью рамановской спектроскопии. Это позволяет обнаруживать биомаркеры инфаркта даже в минимальных концентрациях.
Следующим шагом для команды будет уточнение теста и проведение более крупных клинических испытаний.