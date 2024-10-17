Ученые рассказали, какой кофе предпочитают сексуальные люди

Свежее исследование показывает связь между тем, какой кофе предпочитает человек, и его сексуальностью. Об этом сообщает таблоид Daily Star со ссылкой на результаты исследования.

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Заказ у кофейной стойки может многое рассказать о человеке. Статистика утверждает, что ваш выбор кофе расскажет о вашей личности, причем заказы на американо, скорее всего, поступят от самых оптимистичных людей. К такому выводу пришли эксперты одного из крупнейших производителей кофе, проведя ряд опросов среди кофеманов.

Любители капучино, согласно исследованию, скорее всего, начитаны, а любители черного фильтрованного кофе — самые прямолинейные. Любители холодного кофе — самые романтичные. «Тихони» же, по мнению экспертов, предпочитают макиато.

Те, кто любят ароматизированный кофе с добавлением сиропа, с большой вероятностью описывают себя как веселых и добродушных (в оригинале people pleaser — тот, кто изо всех сил старается сделать других счастливыми).

Поклонники мокко были отмечены в исследовании как обладающие наибольшей сексуальной привлекательностью, в то время как те, кто заказывал крепкий двойной эспрессо, чаще всего описывали себя как много путешествующих, хороших в постели и утонченных людей.

Согласно опросу, 38% также признались, что судят о человеке исключительно по заказанному им кофе, а 84% считают, что отлично варят кофе.

Каждый пятый из опрошенных — 22% — предпочитает распивать напиток в кофейне, а половина — 51% — предпочитают готовить кофе дома.

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