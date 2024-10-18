Что происходит в организме после укуса муравья — выяснили физиологи

Исследователи из Университета Квинсленда в Австралии установили электрофизиологический механизм боли от укуса муравья. Результатами исследования они поделились в Journal of Biological Chemistry.

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Объектом изучения стал крупный западноафриканскоий муравей Tetramorium africanum. В его яде нашли токсин, вызывающий гиперстимуляцию натриевых каналов в клетках жертвы, что сопровождается сильной продолжительной болью, а также потоотделением, онемением и мурашками по телу.

Вооружившись высокочувствительными приборами, ученые сумели замерить ионные микротоки в мембранах клеток. Оказалось, связываясь с натриевыми каналами — белками, встроенными в клеточную мембрану нервных клеток, — муравьиный токсин стимулирует их гиперактивность, блокируя встроенный механизм активации.

«Произошел приток отрицательных ионов, притягиваемых к каналу, и отталкивание положительных ионов, что привело к усилению гиперактивности натриевого канала — явление, которое мы никогда раньше не наблюдали. Эта гиперактивность вызывает непрерывную активацию болевого сигнала, что объясняет болезненность укуса муравья», — объяснил руководивший исследованием доктор Анджело Керамидас из Института молекулярной биологии при Университете Квинсленда.

Ученые намерены повторить исследования на других видах муравьев, а также пчелах и осах, чтобы в перспективе разработать новые способы лечения острой и хронической боли.