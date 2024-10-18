Ученые нашли, где хранятся страшные социальные воспоминания

Ученые обнаружили, что область CA2 гиппокампа у мышей играет решающую роль в кодировании социальных воспоминаний, особенно связанных с угрозами. Это открытие может пролить свет на такие расстройства человека, как социальная тревога и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

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Исследователи из Института Цукермана Колумбии изучили гиппокамп, область мозга, участвующую в памяти. Они сосредоточились на областях CA2 и CA1, которые важны для социальной памяти и памяти мест соответственно. Выяснилось, что CA2 помогает мышам помнить, были ли прошлые встречи с другими безопасными или рискованными.

Исследователи генетически модифицировали мышей, чтобы подавить либо CA1, либо CA2, и обнаружили, что каждая область оказывает различные эффекты на память. Когда CA1 был отключен, мыши забыли, где их ударили током, но помнили «человека-угрозу». Когда CA2 был отключен, они помнили место, но стали безразлично бояться всех незнакомцев.

Эти открытия подчеркивают важность CA2 в социальной памяти и могут способствовать лучшему пониманию социальной тревоги и ПТСР, считают учёные.