Названа опасная группа крови

Ученые выявили группу крови, которая больше остальных подвержена риску возникновения инсульта.

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Как пишет научное австрийское издание ScienceAlert, в исследовании приняли участие более 17 тысяч человек, перенесших кровоизлияние в мозг, и 600 тысяч человек контрольной группы. Возрастной диапазон исследуемых — от 18 до 59 лет.

Полученные данные позволили сделать вывод, что вероятность получить инсульт у обладателей второй группы крови выше на 16%, чем у других. Это самый высокий показатель. Меньше всех в зону риска попадают носители первой группы. Их результаты меньше на 12%.

Генетики не могут точно сказать, почему прослеживается именно такая тенденция. Они предполагают, что не последнюю роль играет свертываемость крови.

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