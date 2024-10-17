Ученые выявили связь между мизофонией и депрессией

Страдающие мизофонией могут испытывать сильное раздражение на некоторые звуки, такие как чавканье, храп, дыхание и жевание. Реакция на триггерный звук может варьироваться от раздражения и гнева до дистресса, который мешает повседневной жизни. Недавнее исследование показало, что мизофония более распространена, чем считалось ранее, и что она имеет генетическую связь с тревогой, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством.

© Naukatv.ru

Психиатр из Амстердамского университета Дирк Смит и его коллеги проанализировали генетические данные из баз Psychiatric Genomics Consortium, UK Biobank и 23andMe. Они обнаружили, что у людей, которые сами заявили о мизофонии, чаще встречаются гены, связанные с психическими расстройствами и тиннитусом — постоянным звенящим шумом в ушах. Исследование вышло в Frontiers in Neuroscience, о работе рассказывает ScienceAlert.

«Можно предположить, что методы лечения ПТСР могут быть эффективны и для мизофонии», — рассказал Смит Эрику.

Это не обязательно значит, что у мизофонии и этих состояний общие механизмы, но некоторые генетические факторы риска могут быть схожими. Предыдущее исследование показало, что люди с мизофонией склонны к внутренним переживаниям, среди них распространены такие черты, как тревожность, чувство вины, одиночество и невротизм. Люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) реже испытывали мизофонию, что оказалось неожиданным, так как обычно у них снижена толерантность к звукам.