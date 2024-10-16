Ученые запатентовали новый витаминизированный молочный напиток

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) получили патент на витаминизированный молочный напиток. Изобретение планируется использовать при изготовлении сыра, сметаны и творога.

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«Ученые Северо-Кавказского федерального университета генерируют и реализуют актуальные исследовательские проекты в области пищевой инженерии и биотехнологий. В частности, из обычного молока ученые получили продукт, обогащенный витаминами. Уверен, что создаваемые нашими учеными инновации будут способствовать укреплению технологического суверенитета нашей страны», — передает пресс-служба вуза слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Как сообщается, запатентованный молочный продукт содержит цинк, железо, марганец, медь и другие эссенциальные микроэлементы. Группа ученых, работая над изобретением, брала в расчет факт диагностированного дефицита цинка у большинства жителей Ставропольского края.

«Наноразмерные формы микроэлементов представляют собой хелатные молекулы, в которых микроэлемент связан с одной стороны витамином, с другой стороны — аминокислотой. Такая формула позволяет значительно увеличить усвояемость всех компонентов комплекса. В настоящее время наша команда проводит эксперименты по сквашиванию обогащенного молока для дальнейшей его переработки», — цитирует также пресс-служба и. о. директора института перспективной инженерии, кандидата технических наук, доцента Андрея Блинова.

Также в пресс-службе добавили, что молочный напиток, изобретенный учеными СКФУ, в дальнейшем может быть использован как сырье для создания других продуктов: творога, сыра, сметаны и других.