Ученые усомнились в пользе работы стоя для сердца

Австралийские и европейские медики проследили за влиянием работы в стоячем положении на здоровье системы кровообращения 83 тыс. добровольцев и не обнаружили свидетельств того, что эта привычка значимым образом снижает риск развития болезней сердца и сосудов. При этом подобный стиль работы повышал вероятность развития варикоза и тромбоза вен, сообщила пресс-служба Сиднейского университета.

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"Главный результат наших наблюдений заключается в том, что мы обнаружили, что длительная работа в стоячем положении не компенсирует те проблемы с работой сердца и сосудов, которые возникают при ведении сидячего образа жизни. Более того, эта практика сама по себе несет риск для некоторых людей в долгосрочной перспективе", - заявил научный сотрудник Сиднейского университета Мэтью Ахмади, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу при наблюдении за состоянием сердца и сосудов 83 тыс. взрослых жителей Великобритании, принимавших участие в наполнении геномного банка данных UK BioBank и изначально не страдавших от нарушений в работе кровообращения. За последующие семь лет наблюдений ученые выявили почти 9 тыс. случаев развития гипертонии, варикоза и других хронических болезней сердца и сосудов.

Это стечение обстоятельств позволило ученым изучить то, как на вероятность развития всех этих заболеваний влияет привычка работать стоя, ставшая очень популярной на Западе в последние годы как средство для борьбы с негативными последствиями сидячего образа жизни. Для получения подобных сведений ученые воспользовались тем, что все добровольцы во время участия в BioBank носили специальные акселерометры, отслеживавшие их движения и положение в пространстве во время повседневной жизни.

Последующий анализ этих данных показал, что длительное сидение на месте действительно значительным образом повышало вероятность развития тяжелых болезней сердца и сосудов. Если добровольцы проводили в сидячем положении больше 10 часов в день, этот риск вырастал на 26% на каждый дополнительный час, проведенный в кресле или на диване. При этом ученые не нашли свидетельств того, что работа в стоячем положении значимым образом снижала вероятность развития гипертонии и других тяжелых болезней системы кровообращения.

Более того, расчеты показывают, что, если добровольцы проводили больше половины суток в стоячем положении, риск развития варикоза и глубокого тромбоза вен вырастал на 22% на каждый дополнительный час стояния. Это говорит о том, что длительная работа в стоячем положении не только не снижает риск развития гипертонии и прочих тяжелых болезней системы кровообращения, но и повышает вероятность появления серьезных проблем с работой вен, что говорит о сомнительной пользе такого стиля работы, подытожили ученые.