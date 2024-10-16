Создано приложение для отслеживания болезней у путешественников

Ученые из Цюрихского университета в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработали приложение, которое отслеживает здоровье путешественников. Данные, собранные с помощью этого приложения, показывают, что более одной трети туристов сталкиваются с различными заболеваниями во время своих поездок.

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Приложение Illness Tracking in Travelers (ITIT) позволяет пользователям ежедневно сообщать о симптомах через короткий опросник. Информация связывается с данными о местоположении, климате и качестве воздуха. В ходе анализа данных с апреля 2022 года по июль 2023 года было зарегистрировано 470 поездок 609 человек. Наиболее распространенными проблемами стали гастроинтестинальные симптомы, которые отмечались у 19% путешественников, особенно в Азии.

К тому же, исследования показали, что женщины чаще сообщали о диарее, что может быть связано с большей восприимчивостью или вниманием к записи симптомов. В то же время, респираторные заболевания, такие как простуда, чаще встречались у путешественников в Европе.