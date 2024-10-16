Стало известно, почему при депрессии повышается риск развития диабета

Исследователи из Университета Джорджа Мейсона (США) совместно с коллегами из Китая установили, что риск развития диабета второго типа у пациентов с депрессией связан не с самой болезнью, а с приемом антидепрессантов. Результаты исследования опубликованы в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry (РNРВР).

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В ходе исследования, используя метод Менделевской рандомизации для анализа генетических данных, ученые обнаружили, что гены, связанные с депрессией, не увеличивают риск диабета. Однако два генетических участка, обнаруженные на 14-й и 17-й хромосомах, повышают вероятность развития этого заболевания у пациентов, принимающих антидепрессанты. Эти участки были названы «генами приема антидепрессантов».

Ученые уточнили, что у пациентов с депрессией, которые не принимают антидепрессанты, риск диабета остается на уровне средних значений по популяции. В свою очередь, те, кто проходит длительную медикаментозную терапию, становятся в значительной степени склонны к этому заболеванию, что требует тщательного контроля метаболических показателей.

Исследователи подчеркивают необходимость разработки индивидуальных подходов к назначению антидепрессантов, чтобы снизить возможные негативные последствия для здоровья пациентов.

Ранее ученые нашли связь между поздним отходом ко сну и депрессией.