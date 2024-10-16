Исследователи выяснили, как мозг различает страх и безопасность

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выявили, как различные области мозга влияют на формирование социальных воспоминаний о страхе у мышей. В работе, опубликованной в журнале Nature Neuroscience, ученые сосредоточились на гиппокампе — ключевой области для формирования памяти.

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Специалисты проанализировали регионы CA1 и CA2 гиппокампа, которые отвечают за запоминание мест и индивидуумов соответственно. Результаты показали, что CA1 помогает запомнить, где произошел угрожающий инцидент, а CA2 кодирует более сложные аспекты социальных воспоминаний — например, является ли другой индивид безопасным или опасным.

Для исследования ученые «предложили» мышам выбрать между встречей с незнакомцем и легким электрическим шоком или безопасной встречей. Мыши быстро усваивали, что определенные места и незнакомцы связаны с угрозой. Однако, когда ученые подавили функции CA1, мыши забывали, где произошел шок, но помнили о незнакомце. При отключении CA2 они не могли различать опасных и безопасных незнакомцев.

Эти результаты могут помочь в понимании расстройств, таких как социальная тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство, и открыть новые пути для их диагностики и лечения.