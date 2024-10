Найден новый механизм, лежащий в основе старения

Ученые из Университета Брауна (США) установили, что подавление выработки гормона NPF в кишечнике плодовых мушек увеличивает продолжительность их жизни. На старение человека может влиять другой гормон — GLP-1. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Исследователи изучили нейропептид F (NPF), вырабатываемый в кишечнике мух в ответ на диету, и его влияние на старение. Они использовали генетические инструменты, чтобы уменьшить выработку NPF и секрецию инсулина, составив карту его воздействия от кишечника до мозга и ткани, аналогичной гипофизу.

Результаты показали, что подавление NPF и блокирование его рецепторов в мозге способствовали увеличению продолжительности жизни мух. Ученые пришли к выводу, что кишечный NPF влияет на старение через регуляцию питательных веществ и инсулиновую сигнализацию.

Хотя у человека нет NPF и других ювенильных гормонов (гормонов насекомых), в организме людей есть панкреатический полипептид Y (PPY) и глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), которые также регулируют секрецию инсулина. Ученые предполагают, что препараты-агонисты GLP-1, используемые для лечения диабета и ожирения, могут влиять на процессы старения у человека.

Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования на мышах. По мнению ученых, поиск информации может занять годы, однако потенциальные результаты имеют большое значение для понимания процессов старения у человека.