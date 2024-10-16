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Учёный из Кембриджа раскрыл гениальный трюк для улучшения памяти и работы мозга

Почти каждый сталкивался с тем, что не мог вспомнить, где оставил ключи, зачем вошёл в комнату или какой вопрос хотел задать своему другу во время звонка. Учёный из Кембриджа, профессор Джон Саймонс раскрыл простой, но гениальный трюк для улучшения памяти.

Раскрыт гениальный трюк для улучшения памяти и работы мозга
© Чемпионат.com

По словам эксперта, в такие моменты люди судорожно пытаются сконцентрировать свои мысли на проблеме. Однако активные попытки что-то вспомнить, наоборот, могут помешать восстановлению воспоминаний. Вместо этого он советует подумать о чём-то другом или найти способ расслабиться.

Когда мы действительно пытаемся что-то вспомнить, часто именно эти усилия блокируют возможность извлечения воспоминаний.

Нужно подумать о других вещах, успокоиться, расслабиться. После этого вы сможете вспомнить о тех вещах, которые ускользнули из ваших мыслей.

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