Могут ли аллергены орехов распространяться в самолетах

Аллергия на орехи входит в число наиболее распространённых, и людей с такими проявлениями часто беспокоит риск проявления негативной реакции в условиях перелёта. Специалисты по аллергии и авиационной медицине сделали обзор доказательств по данной проблеме.

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Актуальность работы, результаты которой сообщает Медскайп, возросла в связи с тем, что некоторые авиакомпании стали делать объявления с просьбой к пассажирам не употреблять орехи во время полёта. Эта мера усилила тревожность пассажиров, подверженных данному риску аллергии, и вызвала вопросы.

Доказательства, представленные в обзоре, свидетельствуют о том, что нет никаких данных о том, что аллергены, содержащиеся в орехах, могут распространяться через вентиляционные системы самолётов.

Аллергические реакции на продукты питания во время перелётов встречаются примерно в 10–100 раз реже, чем «на земле», отмечается в отчёте. Хотя это может быть связано с тем, что пассажиры с пищевой аллергией принимают больше мер предосторожности во время перелётов.

Хотя при шелушении орехов (например, арахиса) в воздухе можно обнаружить очень низкие концентрации аллергенов, пыль быстро оседает, и её можно обнаружить только в непосредственной близости от орехов. Это означает, что в воздухе циркулирует очень мало пыли.

Более того, системы вентиляции в салоне самолёта спроектированы таким образом, чтобы воздух циркулировал по всему самолёту, а не только по салону, что сводит к минимуму вероятность распространения загрязнений, создаваемых пассажирами, по салону, объясняют авторы. Во время полёта воздух полностью обновляется каждые три-четыре минуты.

Однако остатки аллергенов на поверхностях — таких, как столики для подносов, представляют основной риск, который, по мнению экспертов, может повышаться из-за быстрого обслуживания, применяемого многими бюджетными авиакомпаниями.

Пищевые белки часто «липкие», и любое их непреднамеренное воздействие, вероятно, связано с загрязнением поверхности кресел, столиков с подносами и т.п., которое может передаваться с рук на пищу либо на лицо и слизистые.

Очистка поверхностей дезинфицирующими салфетками в начале полёта снизит этот риск.