Недавнее исследование, опубликованное в журнале Neuropsychopharmacology, показало, что потребление кофе связано с генетическими факторами, что подчёркивает наследственную природу этой привычки.

Международная группа учёных проанализировала генетические данные и информацию о потреблении кофе. Они нашли сложные взаимосвязи между генетическими вариантами, привычкой пить кофе и различными аспектами здоровья.

Эксперты обнаружили, что генетика влияет на объём кофе, который человек склонен потреблять. В частности, определённые генетические варианты, унаследованные от родителей, могут способствовать формированию привычки к кофеину.

Кроме того, исследование выявило генетические ассоциации между кофе и вредными последствиями для здоровья, такими как ожирение и употребление психоактивных веществ.

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