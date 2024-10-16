Не живой и не мертвый: ученые обнаружили третье состояние клеток

Ученые открыли новое состояние клеток, которое находится за пределами жизни и смерти.

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Открытие было сделано биологами Питером Ноблом и Алексом Позитковым и опубликовано в журнале Physiology. По их словам, этот «третий» тип существования клеток полностью меняет наше понимание клеточного поведения.

Необычность состоит в том, что биологи смогли создавать новые организмы, используя клетки как живых, так и мертвых организмов.

Эти, так называемые биоботы, могут не только менять свою структуру, но и выполнять неожиданные задачи, такие как восстановление поврежденных нервных клеток.

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По аналогии с тем, как гусеницы превращаются в бабочек, биоботы демонстрируют радикальные изменения, но, в отличие от естественных процессов, они могут действовать за пределами первоначального «программирования».

Эта находка открывает перспективы для создания биороботов и ксеноботов, которые способны решать задачи, неожиданные даже для их создателей.