Особый ген повышает риск язвенного колита более чем в три раза

Группа ученых под руководством доцента Кристин Аллин из Университета Аальборга в Копенгагене обнаружила, что носительство генетического варианта HLA-DRB*01:03 значительно повышает риск развития тяжелых форм язвенного колита, требующих хирургического вмешательства. Результаты исследования были опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

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Ученые проанализировали более 9,5 миллиона генетических вариаций у более чем 4,5 тысячи пациентов с язвенным колитом. Это хроническое рецидивирующее заболевание толстой кишки, которое характеризуется болью и образованием язв на слизистых оболочках.

Было установлено, что вариант HLA-DRB*01:03 в генах главного комплекса гистосовместимости (находящегося на шестой хромосоме) играет ключевую роль в развитии тяжелых форм заболевания и его осложнений.

Ученые подсчитали, что наличие этого нежелательного варианта увеличивает риск развития тяжелого язвенного колита в 3,32 раза. Также он в шесть раз повышает вероятность необходимости проведения сложной операции и в пять раз — риск повторной госпитализации.