Почему женщинам и мужчинам требуется разный завтрак

Согласно исследованию ученых из Университета Ватерлоо, для наиболее эффективного запуска обмена веществ женщинам и мужчинам необходим разный набор продуктов по утрам.

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Эксперты разработали специальную метаболическую модель на базе искусственного интеллекта, которая просчитывает идеальный рацион на завтрак для предстателей обоих полов. Нейросеть опирается на несколько факторов, в том числе на реакцию организма на те или иные продукты, а также на скорость усвоения определенной еды. Благодаря этой технологии ученые выяснили, что мужчинам по утрам стоит есть больше сложных углеводов, которыми богаты картофель, бананы и овсянка.

Женщинам в свою очередь рекомендуется за завтраком отдавать предпочтение полезным насыщенным жирам, которые можно получить из омлета, рыбы и тыквенных семечек. Такой набор продуктов позволит представителям обоих полов получить заряд энергии и бодрости на весь день. Причина такой разницы в утреннем рационе кроется в особенностях женского организма, из-за чего жир после еды сразу отправляется в «запасники». При этом во время голодания женский организм сжигает жировую ткань быстрее мужского, хотя ее процент у мужчин в среднем ниже, передает Planet Today.

Людям старше 40 лет рекомендуется разнообразить свой завтрак и выбирать продукты, которые не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».