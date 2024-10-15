Ученые объяснили, почему женщинам и мужчинам требуется разный завтрак
Согласно исследованию ученых из Университета Ватерлоо, для наиболее эффективного запуска обмена веществ женщинам и мужчинам необходим разный набор продуктов по утрам.
Эксперты разработали специальную метаболическую модель на базе искусственного интеллекта, которая просчитывает идеальный рацион на завтрак для предстателей обоих полов. Нейросеть опирается на несколько факторов, в том числе на реакцию организма на те или иные продукты, а также на скорость усвоения определенной еды. Благодаря этой технологии ученые выяснили, что мужчинам по утрам стоит есть больше сложных углеводов, которыми богаты картофель, бананы и овсянка.
Женщинам в свою очередь рекомендуется за завтраком отдавать предпочтение полезным насыщенным жирам, которые можно получить из омлета, рыбы и тыквенных семечек. Такой набор продуктов позволит представителям обоих полов получить заряд энергии и бодрости на весь день. Причина такой разницы в утреннем рационе кроется в особенностях женского организма, из-за чего жир после еды сразу отправляется в «запасники». При этом во время голодания женский организм сжигает жировую ткань быстрее мужского, хотя ее процент у мужчин в среднем ниже, передает Planet Today.
Людям старше 40 лет рекомендуется разнообразить свой завтрак и выбирать продукты, которые не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».