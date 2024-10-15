Белгородские ученые показали свои разработки на фестивале "НаукаДжаз"

Клоны сирени, необычные бактериальные культуры, инструментарий для переживших инсульт и множество других интересных разработок можно было изучить под звучание оркестров в Белгородском государственном университете, где прошел фестиваль "НаукаДжаз".

Однако первая встреча в вузовском холле состоялась совсем не с учеными и не с музыкантами. Добрый робот приветствовал каждого, кто решил побольше узнать о науке и музыке, и это тоже неслучайно.

"Привет! Давай сфотографируемся?" - от такой любезности железного существа, которое улыбается даже глазами, каждый посетитель фестиваля замирал в удивлении.

Свое изображение можно было тут же увидеть на "футболке" головастика - правда, смотреть на него было не так интересно, как на "эмоции" железного друга. Он реагировал и на встречное приветствие, и на улыбки, и на детскую непосредственность, а ее хватало. Многие белгородцы пришли на фестиваль семьями.

"Робототехника - перспективное направление", - объясняли серьезные родители детворе.

А те соглашались и удивляли:

"Нам в школе учительница тоже говорит об этом, а еще - что есть специальные кружки, где покажут, как роботов собирать и учить всему: ходить, двигаться - да даже улыбаться. Чтобы, как этот, наверное, был - добрый такой".

Пока в Белгороде по несколько раз в день ревет сирена ракетной опасности, кружки и секции далеко не приоритет. Но интереса к науке не искоренить даже в эти тревожные дни.

"Разработка белгородских ученых позволяет побороть фитофтору, не прибегая к химикатам".

Экспозиция научных разработок благоухает сиренью: белые и лиловые кусты привлекают внимание первыми. В колбочках - крошечные клоны ароматного кустарника.

"Это их мы запускали в космос, - напоминает о событии начинающий исследователь Ангелина Моркель. - Это сорт "великая победа". Он как раз и побывал на земной орбите. Здесь же аппаратура, с помощью которой мы наблюдали за состоянием сирени в космосе".

Инжиниринговый центр университета создал космический модуль для исследования микроклонов сирени в космосе. Это позволило изучить, как клоны растения развиваются в неординарных условиях, а сирени - попасть в "Книгу рекордов России" как самое удаленное от земной поверхности живое растение.

Для тех, кто хочет более подробно узнать об этом, а также об экзотических растениях, которые успешно десятилетиями цветут и плодоносят в чужой климатической зоне, сразу же организовали экскурсию в зимний сад университета.

И детям, и взрослым был интересен смарт-борд. Похожий на секретный чемоданчик предмет, который, открываясь, становится инструментарием для развития мелкой моторики. Обыватель скажет: "И что в нем этакого? Зашнуровать обувь, пройти карандашом пластиковый лабиринт, воспользоваться шпингалетом, каких полно на дверях..."

"Для здорового человека все это просто, - соглашается презентовавшая смарт-борд Евгения Дронова. - А представьте, что человек перенес инсульт... Для него даже вот так закрыть дверцу на крючок бывает большим делом! Или вот этот мячик нужно и в руке помять, и потом закрепить специальными тросиками на магнитах. Очень сложно и справиться со шнуровкой. Но помимо набора для тренировки всех этих навыков наши ученые добавили сюда еще и специальный прибор. Искусственный интеллект оценивает, как человек справляется с заданиями, что у него получается лучше, что - не очень хорошо, а еще считает, сколько раз выполнено то или иное упражнение и насколько успешно. Для непростого процесса реабилитации незаменимая вещь".

Кстати, интерес к ней уже проявили медицинские учреждения и профильные специалисты.

О том, что масса разработок белгородских ученых уже интересна в их практическом применении, говорит и пример микробиологов. На их стенде - мезотермофильная бактериальная закваска для производства сыров, причем уже в упаковке, готовая к реализации. В момент нарастания санкционного давления сыровары не раз говорили о том, что отрасль практически независима от зарубежных партнеров. И лишь одна опция не позволяла полностью отказаться от сотрудничества с недружественными коллегами - нехватка собственных заквасок. Белгородские ученые начали работать над проблемой раньше и на предыдущих научных выставках представляли опытные образцы и заквасок, и сыров, которые были приготовлены с их помощью. Теперь уже можно говорить об импортозамещении смело.

Молодые ученые Анастасия Гаркавая и Арина Андреевская пока работают над выделением пигмента с помощью микроорганизмов. Процесс долгий и кропотливый, но нужный для развития отраслей экономики. Девушки отмечают, что сейчас важно предлагать то, что востребовано рынком. Ученый должен понимать, какие ниши еще не заполнены. Как пример - бактериальная культура, которая борется с грибковым поражением растений. Название сложное и обывателю малопонятное.

"Огородники знают, что такое фитофтора, - рассказывает Анастасия Гаркавая. - Это просто боль для тех, кто выращивает томаты, но поражать она может и другие пасленовые. Применять химикаты теперь люди стараются с осторожностью, а то и вовсе от них отказываются. Разработка наших ученых позволяет побороть фитофтору, не прибегая к химии".

Девушки-микробиологи объясняют, что, по сути, борьба бактерий с фитофторой будет естественным процессом, только спровоцированным человеком себе на пользу. Для фермерских хозяйств такие разработки и вовсе незаменимы, ведь тренд на экологически чистые продукты питания набирает популярность.

Посетители фестиваля задавали множество вопросов у выставочных стендов, и молодые ученые старались дать подробный ответ на каждый. Позже признавались: такого интереса и не ожидали. Думали, что посетители придут просто джаз послушать, а о науке и не задумаются. Но белгородцы успели и то и другое.