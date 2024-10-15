Ученые создали «мини-мозг» для изучения деменции с тельцами Леви

Ученые из клиники Мейо (США) разработали «мини-мозги» — модели, позволяющие лучше понять развитие деменции с телами Леви (ДТЛ). Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, симптомы которого напоминают болезнь Паркинсона и Альцгеймера, включает галлюцинации, расстройства движения и когнитивные проблемы.

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Созданные в лаборатории модели мозга, известные как органоиды, отражают ключевые особенности, наблюдаемые у пациентов с ДТЛ. Команда ученых под руководством нейробиолога На Чжао идентифицировала четыре потенциальных лекарственных соединения, которые могут стать основой для лечения болезни. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Отсутствие эффективных моделей для изучения ДТЛ затрудняет разработку лечения. В процессе исследования ученые использовали стволовые клетки пациентов с ДТЛ, имеющих дополнительные копии гена SNCA, ответственного за образование белка альфа синуклеина, способствующего симптомам деменции.

Результаты показывают, что «мини-мозги» способны имитировать развитие заболевания и могут служить платформой для тестирования индивидуализированных методов лечения.