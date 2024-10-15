Ученые выяснили, на сколько лет плохое питание сокращает жизнь

Всем известно, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья. Также новые исследования показывают, что вредная пища может сократить нашу жизнь на годы.

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Как отмечает в посте на Vc.ru нутрициолог Марина, учёные обнаружили два ключевых сигнальных пути, которые влияют на продолжительность жизни. Это путь инсулина/инсулиноподобного фактора роста (IIS) и путь mTOR. Это связано с качеством нашего питания. Углеводы активируют путь IIS, а аминокислоты — путь mTOR. Если эти пути перевозбуждены, то это в долгосрочной перспективе может серьёзно навредить здоровью.

Исследования показывают, что рацион с продуктами, имеющими высокий гликемический индекс (белый хлеб, белые макароны и пр.), повышает риск возникновения диабета 2 типа, сердечно-сосудистых патологий. Другими словами, простые углеводы укорачивают нашу жизнь.

Известно, что долгожители обычно придерживаются рациона, в котором мало жиров, рафинированных (простых) углеводов, мяса. При этом разница в продолжительности жизни между теми, кто любит съесть что-нибудь вкусное и вредное, и теми, кто соблюдает здоровую диету, может составлять 10−15 лет и больше. По словам специалистов в области биогеронтологии, управление сигнальными путями, реагирующими на качество питания, — главный механизм, от которого зависит темп старения организма.

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